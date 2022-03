Sondaż, przeprowadzony w czwartek i piątek, sugeruje, że w Stanach Zjednoczonych rośnie oburzenie z powodu inwazji Rosji na Ukrainę, która w ostatnich dniach coraz częściej wiąże się z rosyjskimi bombardowaniami obszarów miejskich.

Wywiera to presję na prezydenta USA Joe Bidena, by podjął bardziej agresywne działania przeciwko Moskwie. Odrzucił on pomysł wprowadzenia stref zakazu lotów ze względu na ryzyko otwartego konfliktu między siłami NATO i Rosji.

Nie wiadomo, czy respondenci, którzy poparli wprowadzenie strefy zakazu lotów, byli w pełni świadomi ryzyka konfliktu, ale większość była przeciwna pomysłowi wysłania amerykańskich wojsk na Ukrainę lub przeprowadzenia nalotów w celu wsparcia ukraińskiej armii.

Około 74 proc. Amerykanów - w tym zdecydowana większość Republikanów i Demokratów - stwierdziło, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy w NATO powinni wprowadzić strefę zakazu lotów nad Ukrainą.

80 proc. Amerykanów stwierdziło, że Stany Zjednoczone powinny zaprzestać importowania rosyjskiej ropy. Biały Dom przekazał w piątek, że rozważa ograniczenie importu rosyjskiej ropy do Stanów Zjednoczonych, ale postępuje ostrożnie, obawiając się wzrostu cen benzyny, który mógłby przyczynić się do wzrostu inflacji.

Dodatkowo 81 proc. Amerykanów uważa, że Waszyngton powinien nałożyć dodatkowe sankcje na Rosję, co oznacza wzrost o 4 pkt proc. względem sondażu Reuters/Ipsos przeprowadzonym w poniedziałek i wtorek.

Około 77 proc. respondentów stwierdziło, że Stany Zjednoczone powinny zająć aktywa rosyjskich oligarchów związanych z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

62 proc. badanych stwierdziło, że płacenie więcej za paliwo i gaz z powodu kryzysu jest warte obrony innego demokratycznego kraju. Większość respondentów - 72 proc. - stwierdziła, że uważa, iż Stany Zjednoczone powinny dostarczyć Ukrainie broń.

Dodatkowo 74 proc. Amerykanów uważa, że USA powinny przyjąć ukraińskich uchodźców.

Rośnie poparcie dla działań podejmowanych przez administrację Joe Bidena. 45 proc. osób popiera decyzje prezydenta.