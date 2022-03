Wójtowie, prezydenci i burmistrzowie województwa małopolskiego otrzymali pismo, które dotyczy zakwaterowania osób przybyłych z terenów objętych działaniami wojennymi w Ukrainie.

Reklama

List, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego podpisała dyrektor wydziału finansów i budżetu Ewa Małysa.

Czytamy w nim, że urząd nie rekomenduje "zapewnienia pobytu uchodźców w miejscach pobytu należących do osób prywatnych".

Czytaj więcej Polityka Dworczyk: To będzie długi i dramatyczny konflikt Pierwsza fala uchodźców przeszła, praktycznie zniknęły kolejki. Sytuacja jest całkowicie opanowana i uporządkowana - mówił w Radiu ZET Michał Dworczyk, szef KPRM.

Decyzje o zakwaterowaniu uchodźców w takich miejscach "nie będą się wiązać z odpowiedzialnością Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego" i finansowaniem ich pobytu z budżetu państwa.



Reklama

Wyjaśnień w tej sprawie oczekuje senatorka Lewicy Gabriela Morawska-Stanecka.



"To niby gdzie Ci ludzie z dziećmi mają się podziać? Tylko dzięki osobom prywatnym mają dach nad głową. Czy to wstęp do uchylania się od ponoszenia kosztów przez państwo???" - pyta.