Pożar, który wybuchł na terenie największej w Europie elektrowni jądrowej, został ugaszony w piątek nad ranem. Ogień pojawił się poza kompleksem, w którym znajdują się reaktory elektrowni.

W związku z sytuacją w rejonie Zaporoskiej Elektrowni minister Haluszczenko zaapelował do sekretarz Grengolm o to, by zapobiec możliwej katastrofie nuklearnej w elektrowni. Aby jej uniknąć - zdaniem Haluszczenki - konieczne jest wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą.

Elektrownia się zapaliła i to może doprowadzić do największej katastrofy w historii ludzkości German Haluszczenko, minister energetyki Ukrainy

"Odbyłem rozmowę telefoniczną z sekretarz ds. energii Jennifer Grengolm. Powiedziałem, że rosyjskie oddziały ostrzeliwują Zaporoską Elektrownię Jądrową z powietrza i czołgami. Elektrownia się zapaliła i to może doprowadzić do największej katastrofy w historii ludzkości" - napisał minister na Facebooku dodając, że aby "uniknąć katastrofy nuklearnej" wezwał do zamknięcia nieba nad Ukrainą.



Państwa Zachodu wykluczały dotychczas możliwość wprowadzenia strefy zakazu lotów nad Ukrainą, ponieważ - jak podkreślały - próba wyegzekwowania jej oznaczałaby otwarty konflikt z Rosją.