Coraz więcej Rosjan jest przekonanych, że prezydent Władimir Putin ma problemy zdrowotne, wielu też nie rozumie logiki jego ostatnich działań - ocenił w środę Ołeksij Daniłow, sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

- Mogę powiedzieć, że zdecydowana większość pracowników rosyjskich firm, Rosjanie, ci, którzy piastują wysokie stanowiska, nie rozumieją logiki działań Putina w ostatnim czasie. Wiele osób uważa, że ​​ma on jakieś problemy zdrowotne, a to, co się teraz dzieje, jest konsekwencją tego procesu – powiedział Daniłow, cytowany przez agencję Unian.

- Widzimy, że jak spotyka się ze swoimi podwładnymi, to siedzi w odległości 15-20 metrów od nich (wcześniej w podobny sposób dystansował się np. od prezydenta Francji Emmanuela Macrona - red.). Nie wiem, co się z nim tam dzieje, ale jak ktoś nie ma kontaktu z ludźmi, to mogą być takie procesy, kiedy należy kierować do lekarzy – dodał sekretarz RBNiO.

Daniłow zauważył, że w wojnie z rosyjskim okupantem Ukraina będzie działać zgodnie z istniejącym planem: „keśli wróg uważa, że ​​będziemy się tylko bronić, to głęboko się myli. Zrobimy to, co uznamy za stosowne” - powiedział.