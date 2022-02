- Kiedy byliście neutralni rozmawialiśmy w Mińsku wiele razy wcześniej, ponieważ tak należy. Właśnie tak, po sąsiedzku, tak należy rozmawiać - stwierdził prezydent Ukrainy.

W czwartek Kijów był atakowany o 4 rano. A wy spaliście, bracia Białorusini Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

- Miejscem rozmów mogą być inne miasta: Warszawa, Bratysława, Budapeszt, Stambuł, Baku - wyliczał.



Wcześniej rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow poinformował, że delegacja z Rosji dotarła na terytorium Białorusi, gdzie jest gotowa do rozmów z Ukraińcami w Homlu.

Zełenski mówił, że ubiegła noc na Ukrainie była "brutalna". Dodał, że rosyjskie jednostki "atakują wszystko" na Ukrainie, "w tym karetki". Zełenski dodał, że wiele miast Ukrainy doświadcza obecnie takich warunków, jakie po raz ostatni miały miejsce podczas II wojny światowej.

Zwracając się do Białorusinów Zełenski stwierdził, że "W tej wojnie, która ma teraz miejsce, są po innej stronie niż Ukraińcy". - Z waszego terytorium wojska Federacji Rosyjskiej odpalają rakiety, zabijają nasze dzieci, niszczą nasze domy - mówił.



- Wy decydujecie o tym, po której stronie będziecie być. Jak będziecie patrzeć sobie w oczy, w oczy swoim dzieciom. Bądźcie Białorusią, nie Rosją - zaapelował.



- W czwartek Kijów był atakowany o 4 rano. A wy spaliście, bracia Białorusini. Wy śpicie do tej pory, my już się nie kładziemy do łóżka. Walczymy o swój kraj, o wolność - mówił też.