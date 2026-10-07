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Michał Szułdrzyński: Tusk, PiS i ceny paliw. Politykom własne słowa odbijają się czkawką

Przytłaczająca większość badanych w sondażu uważa, że za wysokie ceny paliw odpowiada Donald Trump, który rozpoczął wojnę w Zatoce Perskiej. Jednak PiS, który bronił się za swych rządów, że za wzrosty odpowiadał Putin, dziś wini Donalda Tuska.

Publikacja: 07.10.2026 04:35

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP/Paweł Supernak

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Michał Szułdrzyński

Jedną z najciekawszych cech demokracji jest to, że bywa niezwykle przewrotna. A ta przewrotność polega na tym, że słowa wypowiedziane przez polityka opozycji wracają do niego, gdy rządzi – i na odwrót. Jak w popularnych memach: karma wraca!

Dlaczego PiS wini Donald Tuska za wysokie ceny paliw? Bo Tusk wcześniej za drogą benzynę obwiniał PiS

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