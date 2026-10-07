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Donald Tusk
Jedną z najciekawszych cech demokracji jest to, że bywa niezwykle przewrotna. A ta przewrotność polega na tym, że słowa wypowiedziane przez polityka opozycji wracają do niego, gdy rządzi – i na odwrót. Jak w popularnych memach: karma wraca!
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