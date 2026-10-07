Jedną z najciekawszych cech demokracji jest to, że bywa niezwykle przewrotna. A ta przewrotność polega na tym, że słowa wypowiedziane przez polityka opozycji wracają do niego, gdy rządzi – i na odwrót. Jak w popularnych memach: karma wraca!

Dlaczego PiS wini Donald Tuska za wysokie ceny paliw? Bo Tusk wcześniej za drogą benzynę obwiniał PiS