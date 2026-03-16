„Niech będzie pozdrowiony Święty Mikołaj” – tak witają się w „Jednej bitwie po drugiej” Paula Thomasa Andersona panowie z Klubu Świątecznych Przygód. Nazwa niezwykle sympatyczna, prawda? To jednak pozory, ponieważ kryje się za nią współczesna kontynuacja Ku Klux Klanu, która przeciwników posyła do gazu. W filmie z 2025 r. biali panowie deklarują chęć uratowania Stanów Zjednoczonych przed napływem nielegalnej latynoskiej emigracji.

Oscary 2026. „Jedna bitwa po drugiej”, czyli strzelanina jak w saloonie

Anderson świetnie wyczuł nastroje, będące przyczyną najgorętszego konfliktu, który rozgrywa się między ruchem MAGA, jaki wyniósł do władzy Donalda Trumpa, a liberalną częścią społeczeństwa.

Co ważne, reżyser nie cukruje migrantów i ich bezkrytycznych zwolenników. Pokazuje, że na zbrojny rasizm, m.in. w kostiumie policji ICE, odpowiedzią bywa lewacki terroryzm i analogicznie budowane, konspiracyjne struktury. To zaś sprawia, że państwo staje się fasadą, za którą trwa mordobicie ze strzelaniną jak w westernowym saloonie, co jest przecież prahistorią Ameryki. Ale czy do takiej wielkości chcieli powrócić twórcy MAGA?