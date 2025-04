Katastrofa w Smoleńsku, czyli zadra, która może zniszczyć Polskę

W niebezpiecznych czasach, gdy w tym samym momencie upadają dotychczasowa globalna architektura bezpieczeństwa i liberalny model globalizacji, nadające dotąd ramy naszemu dobrobytowi, jak rzadko kiedy potrzebujemy narodowej jedności. Tymczasem my zajmujemy się sami sobą, jakby świat naokoło nie istniał. Nie wyciągamy wniosków z przeszłości, nie naprawiamy błędów, nie słuchamy przestróg.

Zapętliliśmy się w wojnie polsko-polskiej tak mocno, że nawet nie potrafimy sobie już wyobrazić, jak mogłoby wyglądać ogólnonarodowe porozumienie, przebaczenie, zbudowanie zaufania na nowo. A Smoleńsk, czyli prawdziwie narodowa tragedia, w której zginęły elity różnych, często ostro konkurujących ze sobą środowisk, zamiast stać się przedmiotem wspólnej pamięci i wzmocnić nas jako naród, w co chcieliśmy wierzyć przez pierwszy miesiąc (tydzień?) po 10 kwietnia 2010 roku, okazała się największą zadrą w naszej najnowszej historii, która niszczy Polskę od wewnątrz.

Jak przezwyciężyć polski fatalizm?

Bo tę maksymę z początku można rozumieć też inaczej – co cię nie wzmocni, to cię zabije. I zabija nas powoli – ale to by była nawet optymistyczna interpretacja, bo jeszcze jest czas, by wyciągnąć wnioski, spróbować się na niej wzmocnić. Choć patrząc na pogrążające się w wyniszczającej wojnie podjazdowej polskie elity polityczne, trudno nie popaść w fatalizm. Może nawet nie jest przypadkiem, że sam Friedrich Nietzsche, wielki prorok fatalizmu, tak ochoczo, a nawet prawdopodobnie wbrew faktom, opowiadał o swoich polskich korzeniach.

Chyba że spróbujemy jednak jakoś przezwyciężyć ten straszny determinizm. I może nawet przydałaby się nam w tym tak znienawidzona przez Nietzschego kategoria miłosierdzia, chrześcijańskiego pojednania. Niestety, na razie polscy politycy są przekonani, podobnie jak niemiecki filozof, że to wyłącznie oznaka słabości.