PiS i sztab Karola Nawrockiego od kilku dni mocno eksploatują dwa tematy: migrację i adopcję dzieci przez pary jednopłciowe.

PiS gra strachem przed migracją ze wschodu i zachodu

Symbolem tego pierwszego stała się poselska interwencja, do jakiej doszło w ośrodku dla uchodźców w Czerwonym Borze. Poseł Janusz Kowalski z PiS oraz Robert Bąkiewicz pojechali do miejsca, które skupia uwagę prawicy w związku z twierdzeniami o rzekomym terroryzowaniu miejscowości przez uchodźców. Nawrocki zaś domaga się pilnowania nie tylko wschodniej granicy, ale wezwał Donalda Tuska do zamknięcia granicy z Niemcami, by nie można było odsyłać do Polski nielegalnych migrantów. Zachodnią granicę od kilku dni regularnie odwiedzają politycy PiS.

Niedawno PiS zaczął umieszczać w sieci zdjęcia Rafała Trzaskowskiego z parad równości i domagać się od niego odpowiedzi, czy zgodzi się na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. Choć właściwie nie było żadnego powodu, by się tym tematem zająć, PiS zalał internet wizerunkiem Trzaskowskiego z tęczowymi flagami lub na tęczowym tle.

Sztab Nawrockiego chce uderzyć w wiarygodność Trzaskowskiego, bo udało mu się zmienić w kampanii wizerunek. I liczy na polaryzację

Dlaczego tak się dzieje? PiS obawia się, że operacja wykonana przez prezydenta Warszawy i sztab Koalicji Obywatelskiej się udała. Pomysł na kampanię polegał na tym, by rozbroić potencjalną krytykę ze strony prawicy poprzez przyklejenie do Trzaskowskiego łatki lewaka: zwolennika niekontrolowanej migracji, a także turboprogresywizmu obyczajowego. Trzaskowski więc grzmiał o bezpieczeństwie, o konieczności pilnowania granic, zwrócił się też do rządu o wstrzymanie wypłacania 800+ rodzicom ukraińskich dzieci, którzy nie pracują i nie płacą podatków w Polsce. Melodię bezpieczeństwa, wzmacniania granicy i powstrzymania migracji mocno wygrywał też premier Donald Tusk, który przygotował ustawę zawieszającą prawo migrantów na wschodniej granicy do proszenia o azyl. Skoro PiS uderza w wiarygodność Tuska i Trzaskowskiego w sprawie migracji, to znak, że widzą, iż ten zabieg się udał.