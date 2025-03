Zdążyliśmy się już niestety przyzwyczaić do tego, że ilekroć Władimir Putin chciał dokonać agresji militarnej, najpierw przez tygodnie szukał dla swej decyzji uzasadnień. Najpierw zakłamywał historię, by przekonywać, że ofiara jest agresorem. A potem w życzliwych mediach pojawiali się zagończycy – Dmitrij Pieskow, Dmitrij Medwiediew czy sam jastrząb moskiewskiej dyplomacji Sergiej Ławrow – i formułowali już wprost pogróżki.

Reklama

J. D. Vance sugeruje siłowe rozwiązanie sporu z Danią o Grenlandię

Nie inaczej było w niedzielę, gdy najbliższy współpracownik prezydenta pojawił się w zaprzyjaźnionej stacji telewizyjnej. I zapytany o tereny, które prezydent uważa za kluczowe dla zapewnienia swemu krajowi bezpieczeństwa, skrytykował władze innego kraju, które w jego ocenie nie współpracują w sprawie przejęcia spornych terytoriów. Buńczucznie stwierdził, że nie będzie się przejmował „krzykami Europejczyków” i jeśli trzeba będzie zająć to terytorium, zrobi wszystko, by to osiągnąć.

Problem polega jednak na tym, że nie była to wypowiedź współpracownika Władimira Putina, ale zastępcy Donalda Trumpa. I to nie Pieskow czy Medwiediew kierowali pogróżki pod adresem Kijowa, Wilna czy Warszawy, ale to wiceprezydent USA J.D. Vance groził Danii, która sprawuje kontrolę nad Grenlandią, że nie chce współpracować. I że Trump, jeśli uzna za konieczne „zwiększenie terytorialnego zainteresowania” Grenlandią, zrobi to, nie przejmując się „krzykami Europejczyków”. Bo kieruje się tylko bezpieczeństwem USA, a nie tym, co pomyślą sobie jacyś Europejczycy.

USA Donalda Trumpa przestają udawać. Liczy się tylko siła

Być może kiedyś mieszkańcy Grenlandii, którzy wcale nie są zachwyceni sposobem, w jaki traktowała ich w przeszłości Dania, demokratycznie zdecydują, że chcą zerwać więzy z Kopenhagą i postawić na Waszyngton. Jeśli taka będzie ich wola, dlaczego nie. Ale Vance’a wcale nie interesuje zdanie mieszkańców Grenlandii. Dla niego ważna jest tylko siła, naga siła.