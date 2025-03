J.D. Vance wysyła ważny dla Polski sygnał. Cieszyć może się tylko Rosja

Wypowiedź Vance'a należy potraktować nie jako okazję do ugrania politycznych punktów kosztem prezydenta Andrzeja Dudy, ale jako kolejny sygnał, że nasza „polisa ubezpieczeniowa” musi być poszerzona, bo na obecnym etapie dla naszych amerykańskich sojuszników ważniejsze jest to, by nie drażnić Rosji, niż to, by wzmocnić bezpieczeństwo ważnego europejskiego sojusznika. Vance mógł odpowiedzieć na pytanie o słowa Dudy dyplomatycznie, wolał jednak nie pozostawić żadnych wątpliwości, co myśli o całym koncepcie, co cieszyć może jedynie Kreml. Pewnie zresztą w jakiejś mierze miało być kolejnym sygnałem dla Moskwy: „Zobaczcie, naprawdę chcemy się dogadać”.



Nam pozostaje ubolewać, bo nikt tak dobrze jak mieszkańcy naszej części Europy nie wie, że imperialnej Rosji ufać nie można. I to powinna być nasza reakcja na słowa Vance'a. „Słyszymy pana, panie wiceprezydencie. Niestety myli się pan. Ustępując Rosji można zyskać tylko to, że posunie się ona jeszcze dalej niż dotychczas”.