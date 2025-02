Rusłan Szoszyn: Wołodymyr Zełenski wraca z honorem, Donald Trump pomógł Władimirowi Putinowi

Ukraina może stracić poparcie militarne USA. Czy Europa pomoże?

Zełenski postawił wszystko na jedną kartę. W każdej chwili może stracić poparcie militarne i finansowe ze strony USA. Ale ma za sobą milionową armię i lojalnych wobec siebie rodaków. Nawet jego przeciwnicy nad Dnieprem z pewnością docenią jego niezłomną postawę w USA. Gorzej jakby oddał te najcenniejsze zasoby Ukrainy nie otrzymując nic w zamian, czyli bez tak ważnych dla swojego kraju gwarancji bezpieczeństwa.

Piątkowa sytuacja w Białym Domu przypomina jeden z odcinków serialu „Sługa Narodu”, w którym filmowy prezydent (zagrał go Zełenski i m.in. dzięki tej roli wygrał wybory w 2019 roku) wyprosił przedstawiciela MFW, proponującemu Ukrainie niekorzystne warunki, zadłużające kraj na długie lata.

Ale przepychanka słowna z prezydentem USA to nie film. Zełenski zagrał va banque. W tej sytuacji musi jednak mieć stuprocentową pewność, że nie zostanie zdradzony przez Europę i że kraje z najbardziej zaawansowanym przemysłem zbrojeniowym dostarczą mu przynajmniej pociski artyleryjskie i amunicję, by mógł bronić ponad 1200 kilometrów frontu. Potrzebuje też wielomiliardowego wsparcia finansowego, by móc wypłacać wynagrodzenia m.in. nauczycieli czy lekarzy, ale też emerytury. To się okaże już w najbliższą niedzielę, podczas spotkania europejskich przywódców w Londynie.

Na Kremlu otwierają szampana. Uzupełnią listę żądań

Z czym pozostał Donald Trump? Miał zakończyć wojnę w trzy dni, ale nie potrafił przekonać przywódcy kraju, który od trzech lat odpiera agresję atomowego mocarstwa. Pokazał natomiast, jak bardzo mu zależy na zawarciu układu z Putinem. Gospodarz Kremla z pewnością to wykorzysta, podniesie poprzeczkę, uzupełni listę żądań.