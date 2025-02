Weidel wzywa do „skończeniu kultury wstydu” wobec III Rzeszy. Jej dziadek, Hans Weidel, był z bezpośredniej nominacji Adolfa Hitlera prominentnym sędzią na terenie okupowanej Polski. Skazał w tym czasie ogromna liczbę polskich bohaterów.

Niestety u progu wyborów prezydenckich w Polsce nic nie wskazuje na to, aby dzisiejszy PiS i dzisiejsza PO były gotowe powiedzieć prawdę o zagrożeniu, jakie stanowi dla pokoju w Europie zwrot amerykańskiej administracji

Najpierw minister obrony Boris Pistorius, a potem kanclerz Olaf Scholz i mający wielkie szanse na przejęcie steru rządu po wyborach lider CDU Friedrich Merz otwarcie sprzeciwili się wiceprezydentowi USA. Scholz zarzucił mu nie tylko niedopuszczalną ingerencję w przebieg procesu demokratycznego w Niemczech, ale i ostrzegł, że ograniczenia, które chce znieść, zapewniają, że wojna nigdy więcej nie wyjdzie z niemieckiej ziemi. Merz zwrócił uwagę, aby administracja Donalda Trumpa najpierw przestała wyrzucać z Białego Domu przedstawicieli agencji Associated Press, którzy nie podzielają jej nacjonalistycznej agendy, zanim zacznie dawać lekcję demokracji innym.

Jarosław Kaczyński chciał przed laty budować europejską armię. Trzeba do tego wrócić

Czy Polska może nadal ufać takiej Ameryce? W Monachium to Wołodymir Zełenski dał w tej sprawie najjaśniejszą odpowiedź. Wezwał on Europejczyków, aby zaczęli się masowo zbroić. Tak, aby nikt nie mógł ich już dłużej lekceważyć czy im grozić. Jeszcze w 2017 roku Jarosław Kaczyński mówił: „Miałem koncepcję, którą do dziś uważam za dobrą, ale, niestety, kompletnie nierealną przy obecnym nastawieniu elit europejskich – chodzi o stworzenie takiej Unii Europejskiej, która radykalnie zmniejszyłaby interwencje w sprawy poszczególnych państw, ale stałaby się za to prawdziwym supermocarstwem z prawdziwą armią dużo silniejszą od rosyjskiej”.

Czytaj więcej Polityka Pete Hegseth w Warszawie ostrzega: Amerykanie nie muszą być w Europie na zawsze Sekretarz obrony USA Pete Hegseth nie chciał w Warszawie wykluczyć, że częścią porozumienia z Władimirem Putinem może być ograniczenie liczebności wojsk natowskich i amerykańskich na flance wschodniej NATO.

W piątek w Warszawie sekretarz obrony USA Pete Hegseth dał jeszcze jeden argument na rzecz powrotu do idei Kaczyńskiego. Wskazał, że amerykańskie wojsko nie jest w Europie „na zawsze” i nie wykluczył, że częścią porozumienia między Waszyngtonem i Moskwą może być ograniczenie wojsk alianckich na flance wschodniej NATO.