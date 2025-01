Artur Bartkiewicz: Barbara Nowacka zaszkodziła Polsce. Ale ci, którzy powtarzają jej słowa, nie pomagają

Czy opozycja chce przekonać świat, że w Polsce naprawdę funkcjonuje narracja o „polskich nazistach”?

Na Nowacką słusznie spadła krytyka. Jednak ta krytyka szybko została wpleciona w logikę wojny polsko-polskiej. Chyba nawet najwięksi przeciwnicy Nowackiej nie sądzą, że minister edukacji naprawdę uważa, iż w okupowanej Polsce obozy zagłady budowali jacyś „polscy naziści”. Nie przeszkadza to jednak prawicowej opozycji zrobić z przejęzyczenia minister temat numer jeden i – siłą rzeczy – zwielokrotniać w przestrzeni informacyjnej to sformułowanie. Żądania dymisji, licytowanie się na to, jak bardzo minister obraziła naród polski, ba – deliberowanie, że to może freudowska pomyłka, wcale nie przysłużą się sprawie. U kogoś obserwującego sytuację z dystansu może pojawić się wrażenie, że coś jest na rzeczy. Najpierw, że w Polsce naprawdę funkcjonuje narracja o „polskich nazistach” i „polskich obozach”, z którą prawica musi walczyć. A stąd już tylko krok do tego, by wrzucić w przestrzeń informacyjną przekaz, że może w ogóle coś jest w takim razie na rzeczy z tymi „polskimi obozami”. A tego chyba nikt nie chce.



Minister Nowackiej należy się uwaga do dzienniczka, a nie wypisywanie sto razy na tablicy: „nie było polskich nazistów”. Bo im częściej będziemy tę zbitkę powtarzać, tym bardziej niektórzy mogą uwierzyć, że jednak byli.