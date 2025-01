Jerzy Haszczyński: Czy jeszcze nas interesuje los Polaków z Białorusi?

Dyktator sugerował wcześniej, że liderzy nielegalnego z jego punktu widzenia ZPB nie siedzieliby w łagrach, gdyby na dobre porzucili Białoruś. Zniknąłby problem polskości. Ale to dla Poczobuta byłoby przekreśleniem tego, co dla niego najważniejsze. Podobnie jak dla Andżeliki Borys. Ona również siedziała w więzieniu, po wyjściu została jednak na Białorusi – by dbać o to, co jeszcze można z polskości uratować, unikając polityki, jak się tylko da. Ograniczając się do organizowania spotkań czy wycieczek polskim dzieciom, które już nie mają żadnej polskiej szkoły.

Część działaczy ZPB jest w Polsce. Oni zadecydują, czy kiedyś warunki pozwolą na powrót, czy też zostaną tu na stałe. Za to, co zrobili dla polskości, realizując zasadę, że w interesie Polski jest przetrwanie mniejszości polskiej na Białorusi, powinni być wyróżnieni wśród tych, którym potrzebna jest pomoc.