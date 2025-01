Demokracja, prawa człowieka czy rządy prawa to wartości uniwersalne. O tym chyba większość z nas jest głęboko przekonana. Rosjanin powinien mieć takie samo prawo do wyboru swojego prezydenta jak Amerykanin, a Chińczykowi należy się taka sama możliwość dochodzenia swoich racji przed niezawisłym sądem jak Szwedowi.

Dlaczego demokratyczne Indie czują się bliskie autorytarnej Rosji?

Co jednak z tego, kiedy poza Europą takiej opinii nie podziela większość świata? A że nie podziela, to jasno wynika z globalnego sondażu przeprowadzonego przez Europejską Radę Spraw Zagranicznych (ECFR). Można z niego wyczytać, że większość żyjących w demokratycznym przecież kraju Hindusów podziela te same wartości co znajdujący się w kleszczach dyktatury Rosjanie. A z perspektywy Brazylii czy Indonezji wina za wywołanie wojny w Ukrainie spoczywa po równo na Moskwie i Kijowie.

To jest więc sondaż, który jasno pokazuje koniec liberalnego świata. Zakładaliśmy, że wszyscy dążą do budowy demokracji na wzór Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. A tu pojawił się wielobiegunowy układ transakcyjny, w którym nie ma lepszych i gorszych, a jedynie są silniejsi i słabsi. Ci pierwsi, do których słusznie lub nie zalicza się Rosję i Chiny, wzbudzają respekt. Słabszych, nawet jeśli mają rację, ma się w głębokim poważaniu.