– Niech wcześniej zmienią prezydenta. Niech zrezygnują z NATO i Eurosojuza. I niech na zawsze przestaną nas drażnić, a najlepiej niech przystąpią do naszego związku z Białorusią. Z dużym sąsiadem muszą żyć w zgodzie. Sam chcesz, by Kanada wstąpiła do USA.

– Ale z Krymem i Donbasem to inna sprawa, Vlad.

– Inna, bo Krym od zawsze jest rosyjski. To że Chruszczow oddał go na chwilę Ukrainie, to żaden argument. Sam chcesz siłą odebrać Panamie kanał, który wybudowali Amerykanie.

– OK, Vladimir, mocny argument. Ale przynajmniej z Donbasu powinieneś wyjść.

– Donald, daj spokój. Tam surowce są. Jak na Grenlandii, którą przecież sam chcesz przejąć. Nawet siłą – tym mi zaimponowałeś.