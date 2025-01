Portal wPolityce.pl poinformował o nowych działaniach Obywatelskiego Komitetu Poparcia dr. Karola Nawrockiego. Bezpartyjny kandydat na prezydenta, za którym opowiada się PiS, może odtąd liczyć na pomoc szefów 11 komisji problemowych – mają występować z inicjatywami programowymi i tworzyć analizy. Wśród nich znalazł się Marcin Wolski, który ma zająć się kulturą.

Reklama

Biorąc pod uwagę fakt, że kandydat jest prezesem Instytutu Pamięci Narodowej i na co dzień obala komunistyczne pomniki, a ideą bliskiej mu prawicy niezmiennie pozostaje walka z postkomuną, trudno ocenić wybór Marcina Wolskiego jako oczywisty. Bo publikował on w „Żołnierzu Wolności” (organ prasowy Ludowego Wojska Polskiego) i należał do PZPR.

Co robią postkomuniści w sztabie Karola Nawrockiego?

Chyba że IPN zaczął dostrzegać w historii PRL odcienie szarości oraz postanowił niuansować, ważyć i otworzyć się na indywidulane wybory? Bo przecież nie chodzi o to, że „nasz postkomunista jest lepszy niż wasz”? Jeśli zaś argumentem jest ewolucja Wolskiego, to z podobną empatią prawica podejdzie odtąd do Leszka Kołakowskiego czy Wisławy Szymborskiej, prawda? Albo do prof. Antoniego Dudka, któremu jeszcze kilka dni temu Jarosław Kaczyński wypomniał komunistyczną młodzieżówkę.