Wynik najnowszego sondażu IBRiS dla Radia Zet pokazuje, jak potężnym problemem dla Prawa i Sprawiedliwości jest sprawa Marcina Romanowskiego. Choć zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i lider PiS Jarosław Kaczyński ze zrozumieniem odnieśli się do ucieczki byłego wiceministra sprawiedliwości na Węgry i uzyskania tam azylu politycznego, wraz z całym Prawem i Sprawiedliwością znaleźli się w zdecydowanej mniejszości.

Najnowszy sondaż IBRiS. Nawet wielu wyborców PiS krytycznie o azylu Romanowskiego

Według IBRiS niemal trzy czwarte (73,4 proc.) badanych Polaków krytycznie odnosi się decyzji rządu w Budapeszcie o przyznaniu azylu Romanowskiemu. Za słuszną decyzję rządu Viktora Orbána uważa 20 proc. Ale – co znaczące – wcale nie jest tak jednoznacznie pozytywnie oceniana w elektoratach opozycji. Niemal dwie trzecie wyborców Konfederacji odnosi się do niej krytycznie. W przypadku elektoratu PiS decyzja węgierskich władz pozytywnie oceniana jest przez 55 proc. badanych, a negatywnie przez 37 proc. (w czym aż 26 proc. zdecydowanie negatywnych ocen). 8 proc. powiedziało, że nie ma zdania w tej sprawie, co można uznać za swego rodzaju unik – lepiej stwierdzić, że nie ma się zdania, niż wbrew sobie chwalić decyzje o ucieczce Romanowskiego na Węgry.

To oznacza, że Dudzie, Kaczyńskiemu, PiS i dawnej Suwerennej Polsce nie udało się przekonać wszystkich własnych wyborców do tego, że to w porządku, gdy były wiceminister sprawiedliwości ucieka na Węgry przed polskim wymiarem sprawiedliwości i tam dostaje azyl.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Nawet wyborcy PiS mają wątpliwości co do azylu dla Romanowskiego na Węgrzech „Proszę powiedzieć, na ile się Pan / Pani zgadza z poniższym twierdzeniem: Władze Węgier słusznie udzieliły ochrony ściganemu za udział w grupie przestępczej Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi rządu PiS” - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu IBRiS dla Radia Zet.

Tu warto przypomnieć inne badanie. Tydzień temu pracownia SW Research na zlecenie rp.pl zapytała Polaków, co myślą o ukrywaniu się Romanowskiego przed polskim wymiarem sprawiedliwości. W tamtym badaniu 63,3 proc. ankietowanych uznało, że to sugeruje, że jest winien. Przeciwnego zdania było zaledwie 13 proc. badanych. Czyli nawet wyborcy PiS nie byli przekonani o niewinności Romanowskiego.