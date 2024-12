Dlaczego raport RPO o zatrzymaniu ks. Michała Olszewskiego jest problemem dla koalicji 15 października

Za rządów PiS naszą pozycję podkopywały kłopoty z praworządnością i spory z Unią Europejską na tej kanwie. Teraz wszyscy, którzy będą chcieli uderzyć w Polskę, ochoczo podchwycą tworzoną przez PiS narrację o prześladowaniach opozycji.

Pomóc tej narracji może raport rzecznika praw obywatelskich na temat traktowania księdza Michała Olszewskiego podczas zatrzymania i aresztu. Dobra wiadomość jest taka, że RPO wykluczył, jakoby miało dojść do tortur wobec księdza – tak twierdził PiS z Jarosławem Kaczyńskim. Jednak zła jest taka, że RPO uznał, że księdza traktowano niehumanitarnie, stosując nieproporcjonalne represje (na przykład skuwając mu również nogi czy przesłuchując przez 15 godzin). Wątpię, by to premier Donald Tusk czy minister sprawiedliwości Adam Bodnar wydali funkcjonariuszom polecenie niehumanitarnego traktowania księdza O. Raczej można założyć, że robili to sami, bo czuli takie zapotrzebowanie na rozliczenie pisowców. I uznali, że trzeba zastosować wszelkie środki przymusu bezpośredniego „dla przykładu”.

Oczywiście, porównywanie sprawy księdza Olszewskiego do Popiełuszki jest skandalicznym nadużyciem. Dość powiedzieć, że ksiądz Jerzy nie mógł wyjść z aresztu po wpłaceniu kaucji. Ale to nie znaczy, że w tej sprawie wszystko wygląda dobrze. Podobnie jak nie najlepiej wyglądają wypowiedzi czy wpisy w mediach społecznościowych najważniejszych polityków partii rządzącej dotyczące samego Romanowskiego czy innych rozliczeń, które mogą wyglądać na próby politycznego nacisku na prokuraturę.

Każda z tych rzeczy osobno jeszcze o niczym nie przesądza, ale zebrane razem, podlane histerycznym sosem, który szykuje prawicowa część opinii publicznej, niezorientowanej osobie może stworzyć nie najlepszy obraz Polski.