Musiał dostać jakiś sygnał, że warto powalczyć o to, by rozważono go jako kandydata w wyborach prezydenckich. I dziś ten wcześniejszy sygnał, który sprawił, że Sikorski bardzo się medialnie zaktywizował, zaczął jeździć nie tylko po światowych salonach, ale również spotykać się z działaczami w powiatach, przynosi efekt w postaci decyzji PO, która uznała, że Sikorski jest równoprawnym konkurentem Rafała Trzaskowskiego. Jak na kogoś, z kogo niedawno jeszcze podśmiewali się niektórzy politycy PO, to naprawdę duża zmiana.

Jeśli odwołano się do głosów partyjnego aktywu, to znaczy, że obaj kandydaci mają porównywalne wyniki w badaniach

I nawet jeśli się wydaje, że Rafał Trzaskowski dziś jest faworytem, a prawybory jedynie mają go zmobilizować do pracy – taka teoria krąży również w Platformie Obywatelskiej – i jest to pomysł Donalda Tuska na to, by Trzaskowski już teraz zaczął starania o prezydenturę, najpierw walcząc o głosy członków Koalicji Obywatelskiej, a potem płynnie przechodząc do walki o głosy Polaków, to widać wyraźnie, że Sikorski dostał swoją życiową szansę.

Prawybory w PO to sposób na rozstrzyganie wątpliwości, których nie mogą przesądzić sondaże

I jeszcze jedno. Gdyby sondaże jednoznacznie dziś pokazywały, że Trzaskowski w cuglach wygra wybory prezydenckie, zaś Sikorski przegra z kandydatem PiS – taką narrację zdawali się suflować stronnicy prezydenta Warszawy – wówczas nikt w PO nie zdecydowałby się na ryzyko, jakim są prawybory. To w końcu proces, nad którym nigdy przecież nie ma całkowitej kontroli. Jeśli odwołano się do głosów partyjnego aktywu, to znaczy, że obaj kandydaci mają porównywalne wyniki w badaniach. I PO postanowiła to, co było nierozstrzygalne w badaniach, przekuć na swój sukces: zająć opinię publiczną prawyborami, które skupią uwagę opinii publicznej.

Czytaj więcej Komentarze Michał Kolanko: Trzaskowski czy Sikorski? Prawybory w KO mają zogniskować uwagę na formacji Tuska Prawybory prezydenckie są w DNA Platformy Obywatelskiej. Najbardziej znane odbyły się w 2010 roku, gdy Bronisław Komorowski pokonał Radosława Sikorskiego. KO i jej lider Donald Tusk liczą, że i ogłoszona w sobotę rywalizacja wzmocni, a nie osłabi partię. Czy tak rzeczywiście będzie?

A równocześnie dać wyborcom to, czego oczekują. Bo jak ostatnio zauważył w podcaście „Rzecz w tym” Michał Fedorowicz z Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, mówiąc o wojnie, bezpieczeństwie, Rosji itp., Radosław Sikorski mówi o sprawach, które są ważne dla wyborców. Nawet więc jeśli nie wygra prawyborów, to zrobi coś bardzo pożytecznego: wprowadzi do partyjnego przekazu tematy, których są kluczowe dla wyborców i którymi PO musi się zaopiekować. A więc działa na rzecz swojej partii.