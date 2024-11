Zdaniem naszych rozmówców z otocznia Trzaskowskiego prezydent Warszawy jest faworytem rywalizacji. Trzaskowski odbywa od kilkunastu dni serię spotkań w regionach, jego zapleczem są też samorządowcy w Platformie Obywatelskiej. I ma mieć poparcie „terenu” – tak przynajmniej kalkują jego zwolennicy. W PO ostatnie wybory powszechne odbyły się w październiku 2021 roku. Wtedy na szefa partii. Zwyciężył oczywiście Tusk, a uprawnionych było około 11 tys. osób. Szczegóły prawyborów w tym roku poznamy po 11 listopada.

W porównaniu do tych poprzednich (z 2010 i 2019 roku) prawybory mają odbyć się w całej KO. Takie przynajmniej są sygnały. To by oznaczało, że wezmą w nich też udział członkowie mniejszych partii: Zielonych, Inicjatywy Polskiej i Nowoczesnej. Liderzy dwóch ostatnich partii – Barbara Nowacka i Adam Szłapka – są bliscy Trzaskowskiemu. Zieloni swoją decyzję co do tego, czy będzie wspólny kandydat całej KO, i w praktyce co do udziału w prawyborach, podejmą już w niedzielę w trakcie własnej Rady Krajowej.

Prawybory w KO: Czy będzie debata Trzaskowski–Sikorski?

Prawybory w PO w praktyce odbywały się i tak w ostatnich tygodniach. W „Rzeczpospolitej” pisaliśmy o ich retorycznej eskalacji i kolejnych szpilach, które wbijali w siebie Sikorski i Trzaskowski. To martwiło naszych rozmówców spoza tych dwóch obozów. I teraz prawybory mają sprowadzić debatę w PO o tym, kto będzie kandydatem na prezydenta, w konkretne ramy.

Sikorski, podobnie jak Trzaskowski, również podróżuje po Polsce. Pytanie, czy przez te lata jako jedna z najważniejszych postaci w PO, a teraz jeden z najlepiej ocenianych – również w kuluarach przez koalicjantów – ministrów zdobył przyczółki w samej partii. Pochwały za wystąpienia w ONZ to jedno, a głosy działaczy w strukturze PO to coś zupełnie innego. Ale Sikorski nie ma nic do stracenia w tej rywalizacji. Już teraz jego wysiłki sprawiają, że wzmocnił w partii swoją pozycję, co może zaskutkować w przyszłości. A że polityka bywa bardzo nieprzewidywalna, to Sikorski z pewnością liczy, że może jakoś mu się uda zapunktować już dzisiaj.