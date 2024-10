Dąbrowska: Dlaczego PSL nie chce poprzeć ustawy o związkach partnerskich?

Czytaj więcej Polityka Szefowa klubu Lewicy: To, co mówi PSL, to jest czyste i jawne kłamstwo – Nie wierzę, że wyborcy PSL naciskają na polityków tej partii, dzwonią do ich biur, żeby wprowadzili koniecznie autorski projekt ustawy o związkach partnerskich. Tym bardziej, że badania pokazują, że elektorat PSL tak naprawdę jest na tę sprawę obojętny. To nie są już jakieś ogniste spory z lat 90. – powiedziała w rozmowie z „Rz” szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna-Maria Żukowska.

O co więc chodzi? Wygląda na to, że ludowcy próbują za wszelka cenę i w wielkim pośpiechu zbudować sobie tożsamość, odmienną od reszty koalicji, a przede wszystkim od KO. Mięta między nimi a ekipą Szymona Hołowni, jeśli jakaś była na początku, teraz prawie całkiem zwiędła. Konieczność poparcia lidera PL2050 w wyborach prezydenckich wcale sytuacji nie poprawia. Prawdziwy problem dla PSL zacznie się jednak wtedy, gdy w II turze stanęliby przeciw sobie kandydat PiS i KO. Czy ludowcy wezwą do głosowania na zwolennika liberalizacji prawa aborcyjnego i uchwalenia ustawy o związkach partnerskich? Trudno wyobrazić sobie taką woltę, choć nie takie rzeczy polska polityka już widziała, także w ostatnich dniach.

PSL może potrzebować nowego koalicjanta do rządzenia

Ta sytuacja odbiera jednak tlen ludowcom, którzy przy braku własnego kandydata zostaną zmiażdżeni przez polityczne górotwory. Próbują więc za wszelką cenę ogrodzić swój kawałek ogródka, by uprawiać w nim to, co lubią: uczestnictwo we władzy, rozdział funduszy unijnych, myślistwo i wsparcie dla dużych firm przetwórstwa rolnego. Ogródek musi być więc na jesieni pięknie zaorany i nawieziony, by każdy patrzył z zazdrością. Bo przecież może się okazać, że trzeba będzie za trzy lata znów szukać koalicjanta, który wygra dla PSL wybory.

Autorka jest zastępcą dyrektora PAP.