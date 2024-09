Podjęcie decyzji o przeniesieniu kongresu Prawa i Sprawiedliwości – który początkowo miał się odbyć w sobotę 28 września w Przysusze – pokazuje jak bardzo pogubiona jest największa partia opozycyjna.

PiS boi się powtórzyć wizerunkową katastrofę z początku powodzi

Z jednej strony decyzja jest wynikiem refleksji nad tym, jak wypadła manifestacja zorganizowana przez PiS w sobotę 14 września pod gmachem Ministerstwa Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński opowiadał wówczas o więźniach politycznych „reżymu” Tuska, porównywał wychudzonego księdza Michała O., trzymanego w areszcie, do dobrze odżywionego rosyjskiego szpiega Pawła Rubcowa, którego po wymianie więźniów między Zachodem a Rosją na lotnisku w Moskwie fetował sam Władimir Putin. Kaczyński sugerował więc – stawiając kropkę nad i – że Tusk lepiej traktuje w aresztach rosyjskich szpiegów niż księży katolickich. Do tego dołożył opowieść o pacyfikacji Polaków i Kościoła przez Tuska po to, by potem oddać Polskę Niemcom.

PiS przypomina jakąś rozhisteryzowaną osobę, która podczas powodzi zamiast pomóc, albo zamiast się ewakuować biega w kółko i krzyczy „powódź, powódź”, w ten sposób tylko dając świadectwo swojej niemocy.

W przemówieniu Kaczyńskiego nie zabrakło więc stałego repertuaru argumentów, których używa po przegranych wyborach z 15 października 2023 r. Tyle tylko, że manifestacja 14 września pokazała, jak bardzo PiS-owi zabrakło refleksu. Podczas gdy na Dolnym Śląsku trwały już intensywne opady, kiedy od kilku dni służby ostrzegały przed powodzią i już nawet Donald Tusk przeniósł się do Wrocławia, by koordynować sztaby kryzysowe, PiS usiłował przekonać Polaków, że najważniejszym tematem jest istnienie więźniów politycznych i plan podporządkowania Polski Berlinowi. Na dodatek manifestacja pod budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości miała miejsce dwa dni po tym, jak jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków PiS, Ryszard Czarnecki, dostał zarzuty korupcyjne – choć oczywiście w myśl litery i ducha prawa jest osobą niewinną, aż do prawomocnego wyroku. To wszystko pokazywało, że PiS stracił elementarny słuch społeczny.