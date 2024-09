Przykłady można mnożyć, a transmitowane na żywo posiedzenia sztabu kryzysowego tego nie zmienią. Brak jasnego zarządzania komunikacją jest szczególnie dotkliwy w obliczu tego, że Rosja takie katastrofy bezwzględnie wykorzystuje, by siać dezinformację. W przypadku, kiedy nawet sztab kryzysowy ma problemy z pozyskaniem wiarygodnych informacji, co dopiero mają myśleć zwyczajni ludzie, których dostęp do informacji jest ograniczony?

MaBeNa prof. Zybertowicza czy StratCom – chodzi o to samo, o brak skoordynowanych działań specjalistów

Problem słabości komunikacyjnej państwa polskiego nie pojawił się nagle – jest zdiagnozowany od lat. W 2018 r. prof. Andrzej Zybertowicz, polityk z obozu prezydenta Andrzeja Dudy, przy okazji kolejnego kryzysu w relacjach z Izraelem wskazywał, że nasze państwo potrzebuje MaBeN-y, czyli Maszyny Bezpieczeństwa Narracyjnego. I choć ten nietuzinkowy socjolog wskazywał, że chodzi o „zsynchronizowanie zasobów, które polskie państwo posiada, w celu monitorowania tego, w jaki sposób przekształca się obraz Polski na świecie”, a później kształtowanie tego wizerunku, to dokładnie tych samych narzędzi państwo potrzebuje do komunikacji z własnymi obywatelami. Szczególnie w czasach kryzysu.

Potrzebujemy niewielkiego zespołu specjalistów, który w takich kryzysowych sytuacjach umiałby zareagować, zdefiniować, do kogo zaadresować przekaz i stworzyć jasną linię komunikacji: co robić, a czego nie robić. By to miało sens, taki zespół musi być ulokowany bardzo blisko premiera, najpewniej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – być może Rządowe Centrum Bezpieczeństwo powinno być rozbudowane o takie funkcje. Bo niezależnie od tego, kto rządzi i co mówi, taki kryzys zawsze będzie zarządzany pod kątem politycznego wizerunku. Oczywiście komunikacja strategiczna powinna również dotyczyć tak kluczowych dla państwa zagadnień, jak choćby odstraszanie militarne, ale o tym nawet nie ma sensu pisać. Jeśli przez tyle lat do polityków nie dotarło, że państwo polskie takiej komórki potrzebuje, to może teraz w końcu zrozumieją, że może ona rządzącym tylko pomóc. A przy okazji i nam, 38 milionom obywateli.