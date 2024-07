„W przypadku odwołania lotu, domagaj się od swojej linii lotniczej nowego biletu na najbliższy możliwy lot. Konsul nie ma możliwości interwencji w tej sprawie” – można było przeczytać w niedzielę na profilu polskiej ambasady w Libanie w serwisie X. Innymi słowy – przykro nam, drogi rodaku, że utknąłeś w kraju zagrożonym wybuchem poważnego konfliktu zbrojnego, ale sam rozumiesz – nie jesteśmy biurem podróży ani linią lotniczą. Mamy za to garść dobrych porad: nie podróżuj do Libanu, a jak już tam jesteś, to bądź nieustępliwy wobec swojej linii lotniczej. Dobre rady zawsze w cenie.

Jak rząd znalazł się w sytuacji szatniarza z „Misia” i jak wykorzystuje to PiS?

I z jednej strony pewnie jest wiele argumentów za tym, by polskie władze nie organizowały powrotu do domu każdego swojego obywatela, który wybrał się w niespokojne strony i utknął z dala od ojczyzny w wyniku zdarzeń, na które nie miał wpływu, choć wybierając obarczony takim ryzykiem cel podróży musiał liczyć się z tym, że bywa różnie. Ambasada i konsul mają więc pełne prawo zachować się jak ów szatniarz z „Misia”. Klient zgubił numerek, płaszcz wziął ktoś inny, nic się nie da zrobić, trzeba jedynie poradzić, by na przyszłość lepiej pilnować numerka.



Pytanie tylko, czy na pewno tak zachować się powinien. Zwłaszcza w sytuacji, gdy nowa władza zastąpiła władzę szczycącą się swoją sprawczością i skutecznością. Władzę, która wysyłała błyskawicznie wojskowe samoloty po rodaków nie tylko wtedy, gdy w Izraelu wybuchła wojna w Strefie Gazy, ale też np. wtedy, gdy w Wuhanie pojawił się koronawirus i trzeba było zabrać stamtąd niewielką grupę Polaków. Bo dziś obecnej opozycji bardzo łatwo zestawić dwa obrazki – rodaków ratowanych przed opresją przy ekstraordynaryjnym zaangażowaniu rządu Mateusza Morawieckiego i bezradnego rozłożenia rąk przez ambasadę pod rządami Donalda Tuska. I opozycja oczywiście to robi. A rząd w roli szatniarza z „Misia” sympatii publiczności raczej nie zyska.