Początek samodzielnych rządów abp. Jędraszewskiego jako biskupa diecezjalnego – jeszcze w Łodzi – wydawał się obiecujący. To w Łodzi były najpierw słynne dialogi w katedrze, które postrzegano jako pewnego rodzaju wyjście biskupa do świata. A w Krakowie na początku były np. podróże pociągiem do Warszawy na posiedzenia KEP, które miały sprawić, że biskup „zapachnie jak jego owce” (metafora z Franciszka). Nic z tego. Biskup – profesor intelektualista – „ulubiony student Jana Pawła II” (tak sam o sobie mówi) zamknął się w pałacu, w swoich ideach, utwierdził się w swoich poglądach i stał się kapelanem jednej opcji politycznej. Nigdy de facto nie był tym, który łączy. I nawet nie udaje, że próbuje to robić. Nie ma się zatem co dziwić, że dzień, gdy wreszcie przejdzie na emeryturę, jest w wielu środowiskach (także tych wewnątrzkościelnych) bardzo wyczekiwany.

Abp Jędraszewski odchodzi, ale zostaje

Kiedy się to stanie? W czwartek pojawił się pewien przeciek. List, który sam arcybiskup napisał do wiernych (datowany na 17 lipca). Informuje w nim, że papież przyjął złożoną przez niego rezygnację z urzędu, lecz poprosił, by pełnił go do czasu wyznaczenia następcy. List nie jest jednak oficjalną informacją Stolicy Apostolskiej o przyjęciu rezygnacji – z taką będziemy mieli do czynienia dopiero wtedy, gdy znajdzie się w codziennym biuletynie Watykanu oraz gdy ogłosi ją nuncjatura w Warszawie. Do tego czasu list arcybiskupa Jędraszewskiego należy traktować tylko jako zapowiedź przyjęcia rezygnacji. I dopóki nie będzie oficjalnej informacji, to abp Jędraszewski będzie biskupem diecezjalnym. Nic się nie zmienia.

To praktyka normalna. Zerknijmy na przykłady z niedalekiej przeszłości. W grudniu 2015 r. abp Józef Michalik poinformował, że papież przyjął jego rezygnację i prosi o pełnienie urzędu aż wskaże następcę. Oficjalnie Stolica Apostolska informację o przyjęciu rezygnacji podała do wiadomości dopiero 30 kwietnia 2016 r., tego samego dnia poinformowano również o nominacji na metropolitę przemyskiego abp. Adama Szala. Ponieważ kanoniczne przejęcie diecezji wyznaczono na 11 maja, to do tego czasu abp Michalik pełnił urząd administratora apostolskiego.

Kiedy 12 kwietnia 2017 r. Stolica Apostolska poinformowała o przyjęciu rezygnacji abp. Edwarda Ozorowskiego i mianowaniu na metropolitę białostockiego ks. Tadeusza Wojdy, ustępującemu arcybiskupowi powierzono obowiązki administratora apostolskiego do czasu przyjęcia święceń biskupich przez Wojdę i kanonicznego objęcia diecezji (10 czerwca 2017).

Gdy 28 stycznia 2023 r. poinformowano, że papież przyjął rezygnację biskupa gliwickiego Jana Kopca i mianował nowym ordynariuszem ks. Sławomira Odera, to do czasu święceń biskupich oraz kanonicznego przejęcia diecezji (11 marca 2023) administratorem apostolskim pozostawał bp Kopiec.