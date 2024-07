Prawnicy firmy twierdzą, że ma ona trzy miesiące na wdrożenie nowych przepisów. Tyle że prawnicy żadnej innej platformy taksówkarskiej wcale tak nie uważają. Czy to więc nie jest przykład celowego opóźniania wdrażania przepisów, czyli praktyka, o którą są posądzane wszystkie wielkie platformy, czy to z rynku nieruchomości, filmów VOD, czy właśnie przejazdów taksówkarskich?

Wychodzi na to, że zagraniczne platformy czują się firmami, kiedy trzeba walczyć z niechcianymi przepisami – i wtedy mówią o utracie kierowców – ale już jeśli chodzi o bezpieczeństwo pasażerów, wtedy są jedynie aplikacją udzielającą platformy do łączenia niezależnych kierowców z pasażerami

Przypomnijmy, że np. Netflix starał się uniemożliwić wprowadzenie do polskiej ustawy o prawie autorskim tak podstawowych rozwiązań, jak tantiemy z wyświetlania filmów w internecie, które od zawsze funkcjonują przecież w kinie, telewizji czy radiu. Szefa firmy przyjął nawet prezydent Andrzej Duda. Zaraz po tej wizycie były próby wykreślenia z projektu ustawy zapisu wprowadzającego te dywidendy, a argumentem było to, że podwyższy to koszt abonamentu na tej konkretnej platformie. Netflix zaś twierdził, że on sam zapewnia twórcom odpowiednie tantiemy na podstawie osobnych umów. Dlaczego więc tak bardzo nie chciał, by takie tantiemy znalazły się w zapisie ustawowym?

Czy platformy odpowiadają za zachowanie swoich kierowców

I przypomnijmy jeszcze o jednym wymiarze tego sporu: bezpieczeństwu pasażerów. Dwa lata temu dziewczyna zasnęła w samochodzie obsługiwanym przez Bolta, inną platformę taksówkową. Obudziła się, gdy kierowca ją napadł i usiłował molestować. Bolt wykazał się tak ogromną empatią, że zwrócił pasażerce 8,23 zł za podróż i zapowiedział „blokowanie takich kierowców na platformie”. Nie uznał, że to jest ich kierowca, tylko osoba z zewnątrz. Wychodzi na to, że zagraniczne platformy czują się firmami, kiedy trzeba walczyć z niechcianymi przepisami – i wtedy mówią o utracie kierowców – ale już jeśli chodzi o bezpieczeństwo pasażerów, wtedy są jedynie aplikacją udzielającą platformy do łączenia niezależnych kierowców z pasażerami, więc jedyne, co mogą zrobić realnie, to zwrócić za „nieprzyjemny” kurs.

I to znowu pokazało szerszy problem, bo gdy było głośno o atakach kierowców „przewozów pasażerskich” na kobiety, „Rzeczpospolita” opisała, że tylko w maju w Warszawie toczyło się 28 śledztw dotyczących podobnych zdarzeń. Wśród sprawców byli Gruzini, Uzbecy, Tadżycy, obywatele Algierii i Turkmenistanu, po połowie kierowcy jeżdżący dla Ubera i Bolta, a w kilku wypadkach nie ustalono firmy. To było dwa lata temu. Niby w mediach wczorajszy news to już zeszłoroczny śnieg. Ale tylko w mediach. Napadnięte kobiety żyją do dziś z tymi doświadczeniami, a platformy nagle z zaskoczenia zmieniają taktykę i przypominają sobie, że są firmami. Bo nagle to jest w ich interesie.