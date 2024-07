Od kiedy człowiek wynalazł pierwsze narzędzia, rozwój technologii miał swoje niepożądane konsekwencje. Kamiennym nożem można było rozpruć skórę mamuta i zdobyć upragnione mięso, ale można też było w gniewie zabić brata. Im bardziej skomplikowane narzędzia wymyślał człowiek, tym większa stawała się możliwość wykorzystywania ich w celach złych lub przynajmniej innych niż te, do których je wymyślono.

Nagroda Nobla czy zwykłe oszustwo?

Oczywiście to ostatnie często popychało rozwój technologiczny do przodu. Bo przecież to nie lekarze odkryli rezonans magnetyczny. To fizyk i chemik otrzymali w 2003 r. Nagrodę Nobla za to, że ich badania umożliwiły stworzenie narzędzia, które dziś stoi w każdym większym szpitalu i pozwala bezinwazyjnie zajrzeć do wnętrza ludzkiego ciała.

Niestety, więcej jest chyba przypadków, gdy z najnowszych narzędzi technologicznych chcą skorzystać albo przestępcy, albo zwykli cwaniacy, którzy – może nie łamiąc prawa wprost – wykorzystują luki w przepisach i zdobycze technologii, by zarobić. A technologie – szczególnie cyfrowe – działają efektem skali. Ile osób jest w stanie się nabrać na fałszywy mail z banku? Jeden promil? No dobrze, ale jeśli wyślemy pół miliona fałszywych maili, to można próbować wyczyścić konta 500 osób...

Fałszywa śmierć Omeny Mensah, fałszywe reklamy z Szymonem Hołownią

A czym to się różni od różnych reklam w mediach społecznościowych, w których fałszywy Szymon Hołownia oferuje nam pewną inwestycję w kryptowaluty, a inny celebryta oferuje kupno instrumentów finansowych? Opisujemy w „Rzeczpospolitej” przykład koszmarnego fake newsa o śmierci Omeny Mensah, który w mediach społecznościowych kieruje nas na stronę zarabiającą na wyświetlaniu reklam lub próbującą wyłudzić od nas dane.