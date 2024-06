Czytaj więcej Plus Minus Michał Szułdrzyński: Zostawcie Muzeum II Wojny W tym roku majówkę spędziłem z rodziną na Wyspie Sobieszewskiej. Morze, ptaki, ujście Wisły, wszystko kusiło, by przez kilka dni zająć się wyłącznie kontemplowaniem przyrody. Ale będąc w Gdańsku, nie mogłem nie odwiedzić otwartego miesiąc temu Muzeum II Wojny Światowej.

Ale Donald Tusk rozumie coś więcej: nikt nie będzie wchodził w detale ani pytał o prawa autorskie twórców wystawy. Decyzja kierownictwa placówki muzealnej stawia premiera w roli wroga Pileckiego, Ulmów czy ojca Kolbego. Może w latach 2007–2014, podczas jego poprzedniej kadencji, by mu to nie przeszkadzało. Ale różnica polega na tym, że dziś lider PO rozumie, że nie może dać się obsadzić w tej roli. Nie może oddać PiS patriotyzmu czy symboli narodowych. Ten błąd popełnił podczas poprzednich lat, co pozwoliło się zbudować prawicy jako „obóz patriotyczny”, przywracający „godność” itp. To dało w 2015 roku dodatkową legitymizacji PiS przy powrocie do władzy. Tusk wyciągnął z tego wnioski. To dlatego całą kampanię 2023 roku wypełniono patriotycznymi odniesieniami, śpiewaniem hymnu, biało-czerwonymi flagami itp. Tusk starannie uciekał od zarzutów, że nie jest dość patriotyczny.

Donald Tusk nie chce być wrogiem patriotyzmu, religii ani wielkich inwestycji

Jak widać, do części środowisk rządzących z Platformą Obywatelską to jeszcze nie dotarło, ale sam Tusk zrozumiał to świetnie. Zrozumiał, że może pokonać PiS tylko wtedy, jeśli nie pozwoli prawicy przejąć monopolu na pamięć historyczną, tradycję i patriotyzm. Bo w ten sposób z góry odcina się od wyborców konserwatywnych. A on nie powinien walczyć z wyborcami konserwatywnymi, ale z PiS. Dlatego zapowiada bezwzględną walkę z tą partią, tępienie nepotyzmu, korupcji czy nieuczciwych transferów środków publicznych przez poprzednią władzę. Chodzi o to, by upokorzyć PiS, uderzyć w partię i jej działaczy, ale nie upokarzać jej wyborców. Mieć dla nich ofertę.

Premier wyciągnął wnioski z decyzji Rafała Trzaskowskiego, który nakazał ściąganie krzyży z urzędów w Warszawie. Decyzja wiceszefa PO nie spodobała się Polakom. Bo Polacy chętnie naśmiewają się z księży, ich przywilejów – dlatego podoba im się np. ograniczanie lekcji katechezy w szkole – ale już zdejmowanie krzyży to nie walka z Kościołem, ale z religią. A tu Polacy są znacznie ostrożniejsi. Donald Tusk nie chce być wrogiem wiary, nie chce być wrogiem św. Maksymiliana Kolbego i błogosławionej rodziny Ulmów. Do niczego mu to nie jest potrzebne.

Dlatego też Tusk de facto przejął pomysł CPK. Bo stwierdził, że zbyt dużym ryzykiem politycznym byłoby dla niego, gdyby ogłoszono go wrogiem polskich inwestycji. A tak zbuduje lotnisko i linie kolejowe po swojemu i wytrąci PiS z ręki argument, że rzekomo pod naciskiem Niemiec wycofuje się z infrastrukturalnych inwestycji. Bo może równocześnie opowiadać o złym PiS, który chciał się nachapać przy budowie lotniska w Baranowie, ponabijać się z przeciwników politycznych, ale wyciągnąć rękę do ich wyborców. Albo przynajmniej nie budować muru między nimi. I to w polskiej polityce pewna nowość.