Jak KO wykorzystuje uchodźców do politycznej gry

Skąd takie radykalne zmiany wśród niegdysiejszej opozycji, która od października 2023 dzierży ster władzy w kraju? Z przejęcia narracji, którą do niedawna posługiwał się wyłącznie Jarosław Kaczyński. Politycy PO nie widzą już na granicy kobiet z dziećmi. Widzą – tak jak prezes PiS i jego ekipa – młodych, dobrze zbudowanych mężczyzn, imigrantów zarobkowych, przed którymi Polska musi obronić Europę.

Nagle się okazało, że kosztowna i być może rzeczywiście tandetna zapora na granicy, wcale nie była irracjonalnym pomysłem. Rząd dostrzegł, że w kryzys migracyjny zamieszane są Moskwa i Mińsk. Argumentację „kupują” wyborcy. O zmianie tej narracji kilka tygodni temu na łamach „Rzeczpospolitej” pisał ks. Mirosław Tykfer, zauważając, że „w wymiarze politycznym temat umierających na granicy stał się niewygodny” i zapadła wokół niego niewygodna cisza.

Czytaj więcej analizy PiS używa migrantów politycznie i budzi rasistowskie demony Mariusz Błaszczak i Janusz Kowalski atakują „państwo Tuska” za to, że do Polski przedostają się nielegalni migranci. Sami nie chcą się wypowiadać na temat afery wizowej swojego ministra Piotra Wawrzyka i braku polityki migracyjnej za rządów PiS.

Ta zmiana jest niestety dowodem na to, że temat uchodźców był i jest cynicznie wykorzystywany przez obie strony politycznego sporu do wzajemnej walki. Prowadzi do wniosku, że wszystkie słowa i gesty polityków KO sprzed kilku miesięcy były elementem tej walki. Problemem zaś największym jest to, że tych, którzy stoją u granic nie postrzega się jako ludzi, lecz przedmioty. I na nic się tu zda oburzenie premiera na niemiecką policję, która w podobny sposób potraktowała niedawno rodzinę z Afganistanu, wsadzając ją do radiowozu i odwożąc do Polski. Rząd Donalda Tuska robi dokładnie to samo. Przy akceptacji większości – także pisowskiego – elektoratu. O rzetelnej debacie na temat polityki migracyjnej państwa, która jest potrzebna, o którą apelują organizacje pozarządowe czy Kościół, nikt w tej sytuacji nie myśli. Bo i po co.