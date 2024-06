Janusz Kowalski właśnie na środę został zaproszony na spotkanie z Jakim. Ale chyba do niego nie dojdzie. Bo zamiast stawać przed jednoosobową komisją weryfikacyjną Kowalski ogłosił rano, że porzuca Suwerenną Polskę i skupia się na pracy w klubie parlamentarnym PiS (do którego lojalnie weszli posłowie SP po wyborach). Być może Kowalski chce samemu negocjować warunki przejścia do PiS z samym Jarosławem Kaczyńskim, być może też będzie chciał rozmawiać z Konfederacją, która po otrzymaniu 12 proc. głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego półtora tygodnia temu zdecydowanie jest na fali. Bez względu na to, co zrobi, jego decyzja pokazuje, że to koniec Suwerennej Polski.