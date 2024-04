Wyborcy prawicy chcą zarówno silnej armii, jak i silnego przywódcy nie wdającego się w jakieś dyplomatyczne negocjacje czy zgniłe kompromisy

Andrzej Duda i propozycja wydatków 3 proc. PKB na obronność: Jaki jest prawdziwy cel inicjatywy prezydenta?

Dlatego wiele wskazuje na to, że inicjatywa prezydenta ma obecnie szansę na sukces na arenie międzynarodowej podobną do tej, jaką miała szarża PiS próbującego umieścić na czele Komisji Europejskiej Jacka Saryusza-Wolskiego. Bez poparcia USA czy państw południa Europy, które nie czują tak mocno jak my mroźnego oddechu Rosji na karku, to nawet jeśli prezydent jest mistrzem sztuki epistolarnej, raczej nie przekona do owego projektu „3 proc.” nikogo, kto już nie jest do niego przekonany. Zwłaszcza że nie widać, by dotychczas ktokolwiek – poza prezydentem – podjął ten temat.



A jednak w działaniach Andrzeja Dudy można doszukać się pewnego celu – ale nie jest to cel, który prezydent chce osiągnąć na arenie międzynarodowej, lecz raczej w polityce wewnętrznej. Prezydent, występując jako orędownik zbrojeń, przypomina jednocześnie o swojej roli w przyspieszeniu zbrojeń polskiej armii, które zaowocowało wzrostem wydatków na obronność do 4 proc. PKB. Wyborcom w kraju pokazuje się – trochę jak robi to obecnie Emmanuel Macron we Francji ze swoimi propozycjami wysyłania żołnierzy na Ukrainę – jako silny człowiek, przywódca na trudne czasy, który nie boi się formułować odważnych propozycji, nawet mimo tego, że reszta świata za nim nie nadąża.

Na końcu prezydent będzie mógł powiedzieć: „Nie udało mi się, ale próbowałem, świat musi dorosnąć do mojej wizji”. Co – patrząc z perspektywy dyplomacji – jest przyznaniem się do porażki. Ale na użytek wewnętrzny może być sukcesem, jakim dla PiS było wspomniane wcześniej słynne głosowanie 1:27. A wyborcy prawicy chcą zarówno silnej armii, jak i silnego przywódcy, prawdziwie suwerennego, nie wdającego się w jakieś dyplomatyczne negocjacje czy zgniłe kompromisy. I to chyba właśnie do nich tak naprawdę Andrzej Duda pisze swój list.