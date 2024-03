PiS w ciągu pierwszych miesięcy spędzonych w opozycji wpada w tę sama pułapkę, w którą wpadała po 2015 roku obecna większość rządząca, nadużywając wielkich słów na opisywanie rzeczywistości, w której władzę sprawują „oni”, a nie „my”. Co chwila padają więc słowa o „końcu demokracji”, „białoruskich standardach”, „łamaniu prawa i konstytucji". Ba – powstał nawet Komitet Obrony Więźniów Politycznych stworzony przez byłego wiceszefa MSWiA, który jednak, po ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, stracił rację bytu.

PiS jak chłopiec, który krzyczy „wilk!”

Gdyby brać słowa Jarosława Kaczyńskiego, Mariusza Błaszczaka czy Przemysława Czarnka na poważnie, to zamiast organizować konferencje prasowe w różnych miejscach, co najwyżej grypsowaliby z więziennych izolatek, a Polska zostałaby zawieszona w prawach członka Unii Europejskiej, a może nawet wyrzucona z ONZ. Jako że nic się takiego nie dzieje – bo choć rząd nie zrealizował 100 konkretów, to jednak jest to trochę za mało, by porównać go do reżimów Władimira Putina czy Aleksandra Łukaszenki – kolejne konferencje prasowe PiS wzbudzają emocje głównie już u nawet nie żelaznego, ale wręcz betonowego elektoratu tej formacji. Reszta, nawet jeśli jej nie po drodze z rządem Tuska, zachowuje się jak mieszkańcy wioski z bajki Ezopa o chłopcu, który co chwila krzyczał „wilk!”: gdy znów słyszą, że larum grają, wzruszają ramionami, ziewają lub zmieniają kanał.



Arogancja PiS i Suwerennej Polski przebija wszystko i sprawia, że większość osób niezwiązanych emocjonalnie z tym obozem pomyśli: „dobrze im tak”

„Członek się uśmiecha”, czyli dlaczego Polacy nie wychodzą na ulice w obronie PiS

Ale PiS popełnia jeszcze jeden grzech – ten, który tak bardzo zmobilizował wyborców przeciw tej partii 15 października 2023 roku. Mimo poparcia na poziomie ok. 30 proc. – a więc, co wiedzą już uczniowie szkoły podstawowej: poparcia mniej niż połowy społeczeństwa – nadal okazuje ostentacyjna niechęć i lekceważenie większości. Donald Tusk jest więc w narracji serwowanej przez PiS niemieckim agentem, Bartłomiej Sienkiewicz „podpułkownikiem Sienkiewiczem”, Adam Bodnar „rzeźnikiem praw obywatelskich”, Witold Zembaczyński właścicielem upadłej naleśnikarni, a wszyscy członkowie komisji śledczych, którzy nie są Przemysławem Czarnkiem bądź Jackiem Ozdobą, są po prostu „członkami”. Ta ostatnia uszczypliwość jest zresztą wyjątkowo dziecinna, rodem z korytarzy szkoły podstawowej, gdzie piątoklasiści chichoczą po kątach, próbując skryć rumieniec wstydu z dwuznaczności tego słowa.