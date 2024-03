Ktoś będzie chwalił Polaków za walkę. Nie ma za co. Walka jest obowiązkiem. Trudno sobie wyobrazić grę w reprezentacji Polski bez walki. Walijczycy też walczyli, pod tym względem obydwie drużyny wyszły na remis.

My tym razem mieliśmy więcej szczęścia

Polska-Walia: Najlepszy mecz Polaków od pół roku

My tym razem mieliśmy więcej szczęścia. Na razie nie ma co myśleć o finałach Euro 2024, nie staliśmy się nagle potęgą, cieszmy się tym awansem. Ważne jest to, że mecz oglądało znów kilka milionów ludzi, którzy bodaj pierwszy raz od kiedy trenerem kadry jest Michał Probierz nie mieli poczucia, że ktoś coś partoli. To był najlepszy mecz Polaków od pół roku. Odżył duch w narodzie.