Czytaj więcej Piłka nożna Walia - Polska o Euro 2024. Uśmiech przed nadchodzącym zmierzchem Mecz barażowy Walia - Polska o awans do finałów piłkarskiego Euro 2024 może być dla niektórych kadrowiczów ostatnią szansą, żeby osiągnąć sukces w drużynie narodowej. Początek spotkania w Cardiff o 20.45.

Konferencje prasowe reprezentacji z udziałem piłkarzy to dziś strata czasu. Często przed dziennikarzami stają ludzie, którzy uprawiają złożoną z piłkarskich frazesów mowę trawę. Jakby także w życie codzienne – zgodnie z pierwszym przykazaniem polskiej myśli szkoleniowej – wcielali ostrożnościową zasadę, że „najważniejsze to gola nie stracić” i stają w głębokiej defensywie.

Słuchając sloganów o tym, że „Walijczycy grają fizyczny, bezpośredni futbol”, trudno było uciec od wrażenia, że świat od kilkudziesięciu lat stoi w miejscu. Niemcy to wciąż „świetnie zorganizowana drużyna”, Włosi „słyną z doskonałej defensywy”, a zespoły z Wyspy Brytyjskich to przecież głównie „kopnij i biegnij”. Nie ma w ich futbolu taktycznej głębi, więcej jest walki oraz dośrodkowań, kluczem do zwycięstwa będzie zaangażowanie, a żółtych kartek zobaczymy więcej niż goli...

Pytanie o Julię Żugaj, jakie podczas jednej z konferencji usłyszał Robert Lewandowski, wywołało poruszenie, choć chyba nie powinno, skoro zadał je człowiek, który wykonywał jedynie swoją pracę na rzecz tabloidu. Kapitan zbył je milczeniem i uśmiechem – chyba niedowierzania. Niestety, ale przy innych, bardziej merytorycznych pytaniach, treści w jego odpowiedziach także doszukać się było trudno.