W środę rano Jacek Sasin w rozmowie z TVN24 skrytykował prezydenckiego ministra Marcina Mastalerka. Ocenił, że wypowiadał się on o tematach zbrojeniowych, nie mając wiedzy na ten temat. A równocześnie wyraził ubolewanie nad tym, że na prawicy wybuchają coraz poważnie kłótnie. Jedną z nich rozpoczął właśnie Marcin Mastalerek, krytykując byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka za to, że polskie firmy zbrojeniowe nie przygotowały się do projektów amunicyjnych finansowanych przez Unię Europejską.

„Pewne napięcia są faktem” – przyznał Sasin, pytany o konflikty w Zjednoczonej Prawicy. To był z kolei komentarz do słów byłego szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka, który stwierdził, że środowisko Suwerennej Polski to „pasożyt” żerujący na Prawie i Sprawiedliwości. Wypowiedź Dworczyka zaś była reakcją na wystąpienie europosła Suwerennej Polski Patryka Jakiego, który ostro zaatakował byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudę, mówiąc, że ciąży na nich odpowiedzialność za nieskuteczność w negocjacjach z Unią Europejską. Ocenił, że zamiast próbować się dogadywać z Brukselą, trzeba było nieustannie wszystko wetować. Oberwało się więc Morawieckiemu, że ktoś te „dziadostwa podpisywał” oraz Dudzie, który wetował ustawy sądownicze oraz lex Tusk.

Nie ma właściwie dnia, by nie padała jakaś salwa w tej zaostrzającej się bratobójczej wojnie w Zjednoczonej Prawicy. Skąd ona się jednak wzięła?

Powodem może być wydarzenie, które w szerokiej opinii publicznej przeszło bez echa, ale mogło mieć poważny wpływ na układ sił po prawej stronie sceny politycznej. 13 marca na portalu X Robert Bąkiewicz, polityk będący niegdyś w skrajnie prawicowym, nacjonalistycznym ONR, a później jeden z organizatorów Marszu Niepodległości, ogłosił powstanie nowej partii politycznej Niepodległość. Jej głównym hasłem jest wyjście Polski z Unii Europejskiej. „Czas opuścić UE, która zamiast upragnionej Arki, okazała się tonącym Titanikiem” – pisał Bąkiewicz (pisownia zresztą oryginalna). Postuluje sprzeciw wobec Zielonego Ładu, „niszczenia polskiego rolnictwa, górnictwa, branży transportowej, (…) marksistowskiej ideologizacji polskich dzieci, (…) niszczenia podmiotowości państwa polskiego”, a także „pozbawiania nas suwerenności”.