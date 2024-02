Czy syn w amerykańskim wojsku zwiększy szanse na poparcie Sikorskiego przez państwa starej Europy w wyścigu o ważne unijne stanowisko?

Pytanie tylko, jak wyznanie o synu służącym w armii USA zostanie odebrane po naszej stronie Atlantyku. Kraje tzw. starej Europy są bowiem znacznie mniej entuzjastycznie nastawione do Ameryki niż Polska. W kontekście rozważań o powołaniu specjalnego urzędu w Unii Europejskiej, komisarza ds. obrony albo do spraw zakupów uzbrojenia, zaczęło się pojawiać właśnie nazwisko Radosława Sikorskiego.

Już raz w 2014 roku Sikorski był w grze o stanowisko szefa unijnej dyplomacji, ale w związku z objęciem przez Donalda Tuska funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej, Sikorski nie wszedł wówczas do czołówki kandydatów. Pojawia się kwestia, czy dziś byłby w ogóle zainteresowany takim stanowiskiem. Bycie zwykłym komisarzem jakimś wielkim prestiżem nie jest dla tak ambitnego polityka jak Radosław Sikorski, ale gdyby nadano mu rangę wiceszefa Komisji Europejskiej, byłoby to już ważne międzynarodowe stanowisko.

Czy Radosław Sikorski byłby zainteresowany wyścigiem o Pałac Prezydencki?

Ale jeśli tak, to dla wielu polityków z Europy Zachodniej jego deklaracja natury rodzinnej może stanowić pewien problem. Choć już powoli się to zaciera, kiedyś wyznacznikiem odróżniającym tzw. nową od starej Europy był właśnie stosunek do USA, a nasz region nazywano koniem trojańskim Ameryki. Dziś elity zachodniej Europy znów mówią o „autonomii strategicznej” wobec Stanów Zjednoczonych, uważając, że – czy Trump wygra wybory czy też nie – trzeba się przygotować na sytuację, w której USA przestaną być aż tak zainteresowane bezpieczeństwem Europy jak dawniej. Stąd nieufność wobec Amerykanów.

Deklaracja szefa MSZ, iż jego syn służy w US Army, może być zarazem przeciwko Sikorskiemu wykorzystana w rozgrywce o najwyższe stanowiska w USA. No chyba, że szef MSZ ma ambicje sięgnąć po najwyższe stanowiska, ale raczej w polityce krajowej. I zapragnie wrócić do gry o wybory prezydenckie w Polsce.