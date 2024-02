Zadania wojska są całkowicie odmienne od zadań OC. Sporo krajów w Europie dawno temu to zrozumiało

Rządzący, którzy na pierwszym miejscu – przynajmniej werbalnie – stawiali bezpieczeństwo Polski, jakoś specjalnie tego nie słyszeli. Wychodzili z założenia, że w razie potrzeby do pomocy ludności cywilnej pchnie się wojsko. Tyle że zadania wojska są całkowicie odmienne od zadań OC. Sporo krajów w Europie dawno temu to zrozumiało. W Polsce przebudzenie nastąpiło teraz. Lepiej późno niż wcale. Problem w tym, że na stworzenie służby gotowej do działania przyjdzie nam trochę poczekać. Miejmy nadzieję, że w tym czasie żadna klęska na nas nie spadnie.