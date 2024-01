Bogusław Chrabota: Donald Tusk - pojednawczo, ale z realizmem

Co prawda premier, podobnie jak prezydent i marszałkowie Sejmu oraz Senatu ma na antenach TVP do niego prawo, ale Donald Tusk wybrał formę mniej zobowiązującą i swobodniejszą. Ustrzegł się dzięki temu niepotrzebnego formalizmu i świetnie wygrał swoje umiejętności interakcji z dziennikarzami poprzez gest, czy swobodną mimikę.

Co rzuciło się w oczy?

Donald Tusk nie był w tej rozmowie spięty, ani konfrontacyjny. Nie mierzył się z dziennikarzami, czy politycznymi antagonistami, ale rozbrajał ich spokojem i wyważoną argumentacją. Co szczególnie ważne, w wywiadzie nie było negatywnych emocji, które przy temperaturze dzisiejszego sporu byłyby całkiem naturalne. A jednak zapanował nad mową ciała i ani razu nie wyrwał się z założonej formuły. Ktoś mógłby zarzucić, że to po części zasługa mało napastliwych dziennikarzy, tyle że dziennikarze niekoniecznie muszą być agresywni i napastliwi, tego warsztat nie wymaga.

Czy Tusk powiedział coś ważnego?

Najważniejszy był message do prezydenta o tym, że wraz z premierem rządu powinni stworzyć w interesie państwa przestrzeń politycznej współpracy. To wyciągniecie ręki, choć bez wielkiej nadziei na pełną kohabitację. Premier nie jest naiwny; mówi głośno o odpowiedzialności prezydenta za psucie prawa, demontaż sądownictwa i uczestniczenie w gwałceniu konstytucji, dlatego nie ma złudzeń, że Andrzej Duda będzie używał weta w reformowaniu państwa. Jednak tą wspólną przestrzenią musi stać się polityka zagraniczna, solidarne wspieranie Ukrainy, relacje z europejskimi partnerami, czy z przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych. Tu wezwanie do współdziałania wynika z istoty racji stanu i można mieć nadzieję, że prezydent te racje zrozumie.