Mount Spurr "na skraju erupcji", śnieg na szczycie zaczyna się topić

Reklama

Jak twierdzą uczeni, aktywność Mount Spurr, wulkanu położonego w Łuku Aleuckim na południu Alaski, około 75 mil na zachód od Anchorage – nasiliła się w ciągu ostatnich 10 miesięcy. Uczeni zaobserwowali też deformację terenu w pobliżu szczytu. - Gdy magma i płyny wznoszą się, ziemia puchnie lub się deformuje, nieuniknione będą dalsze zdarzenia - powiedział w rozmowie z CNN David Fee, naukowiec z Alaska Volcano Observatory.

„Śnieg na szczycie Mount Spurr zaczyna się topić”

Od kwietnia na powierzchni Mount Spurr dochodzi do niewielkich trzęsień ziemi, co zwiększa prawdopodobieństwo wybuchu do około 50 proc. - powiedział z kolei Matthew Haney, szef Alaska Volcano Observatory w Anchorage w wywiadzie dla ABC News.

Haney powiedział, że śnieg na szczycie Mount Spurr zaczyna się topić, co jest wyraźnym wskaźnikiem narastającego zagrożenia.