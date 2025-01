Z nowym ogniskiem pożaru walczy ponad 4 tysiące strażaków – informuje komendant straży pożarnej hrabstwa Los Angeles, Anthony Marrone.



Kalifornia Południowa nie zanotowała większych opadów deszczu od dziewięciu miesięcy, co dodatkowo zwiększa zagrożenie pożarowe. Opady deszczu są jednak spodziewane od soboty do poniedziałku, co – jak zauważa Reuters – może dać strażakom walczącym z ogniem nieco wytchnienia.



16 tys. Tyle obiektów zostało uszkodzonych lub zniszczonych przez ogień od 7 stycznia w hrabstwie Los Angeles

W związku z dużym zadymieniem przez pewien czas zamknięty był odcinek drogi międzystanowej nr 5, przebiegającej przez górską część Kalifornii.



Bilans pożarów w Los Angeles: 16 tys. zniszczonych obiektów, 28 ofiar śmiertelnych

Strażakom udało się niemal całkowicie (w 91 proc.) opanować pożar w rejonie kanionu Eaton – ogień strawił tu jednak teren o powierzchni 57 km2. Z kolei pożar w rejonie Pacific Palisades, który objął 95 km2, został opanowany w 68 proc.