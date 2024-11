Seul sparaliżowany. Stolicę Korei Południowej nawiedziły najintensywniejsze opady śniegu od 100 lat

Południowokoreańska Krajowa Agencja Meteorologiczna (KMA) podaje, że były to największe opady śniegu w listopadzie od czasu rozpoczęcia pomiarów ponad sto lat temu, w 1907 roku. To jednocześnie pierwszy śnieg tej zimy.

16 centymetrów śniegu. Paraliż komunikacyjny w Seulu

W stolicy Korei Południowej spadło nawet 16 centymetrów śniegu, powodując duże utrudnienia. Trudne warunki pogodowe doprowadziły do odwołania setek lotów, władze nakazały około 90 promom pozostać w porcie śródlądowym w samym Seulu i porcie morskim Incheon w pobliżu Seulu. Oblodzone drogi spowolniły poranny dojazd do pracy w Seulu i doprowadziły do ​​ogromnych tłumów w metrze, co spowodowało ogromne opóźnienia.

Jak podała KMA, do godz. 7:00 w Seulu spadło 16,5 cm śniegu. Poprzedni rekord padł 28 listopada 1972 r., gdy spadło go 12,4 cm. Agencja KMA i władze metropolitalne wydały dla północnowschodnich dzielnic Seulu ostrzeżenie o dalszych "intensywnych" opadach, mogących wynieść nawet 20 cm w ciągu doby.