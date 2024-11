Cały kraj bez prądu. Znowu

To drugi taki incydent w ostatnich tygodniach – poprzednio, w czasie przechodzenia w rejonie Kuby huraganu Oscar, na wyspie również doszło do ogólnokrajowej awarii sieci energetycznej co sprawiło, że miliony Kubańczyków nie miały dostępu do prądu przez cztery dni.



Huragan Rafael uderza w Kubę: 70 tys. Kubańczyków ewakuowanych

Teraz, po uderzeniu w wyspę huraganu Rafael, któremu towarzyszą porywy wiatru osiągające prędkość do 185 km na godzinę, państwowa spółka energetyczna wydała komunikat, z którego wynika, że „silny wiatr (...) spowodował wyłączenie krajowej sieci energetycznej”.



Co najmniej 70 tys. Kubańczyków zostało ewakuowanych ze swoich domów w związku z uderzeniem huraganu kategorii trzeciej w kubańskie wybrzeże. Wydano ostrzeżenia o możliwych podtopieniach i zejściach lawin błotnych.



Rafael uderzył w wybrzeże zachodniej prowincji Artemisa, w pobliżu stolicy Hawany, ok. 16:15 czasu lokalnego – podało amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC).