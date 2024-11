Powódź Hiszpanii: Władze wyślą z pomocą jeszcze więcej żołnierzy

Hiszpanie wściekli na władze kraju. Za późno zareagowały na ostrzeżenia ws. powodzi?

Mimo skali tragedii rząd w Madrycie nie zdecydował się na wprowadzenie stanu wyjątkowego na poziomie krajowym. Jak twierdził, najważniejsze jest wsparcie administracji regionalnej przez państwową, a nie jej zastąpienie. „Rząd centralny jest gotowy do pomocy jeśli (władze Walencji) potrzebują więcej zasobów” – podkreślał premier Sanchez.

Czytaj więcej Klęski żywiołowe Śmiertelne żniwo powodzi w Hiszpanii. Kto zawinił? Oficjalnie 214 osób straciło życie w gwałtownych powodziach, jakie nawiedziły w nocy z wtorku na środę region Walencji. Faktycznie bilans ofiar może okazać się wielokrotnie większy.

Hiszpanie są oburzeni i obwiniają władze za brak działań. O ich gniewie świadczyć może między innymi sytuacja, do której doszło w niedzielę. Do Paiporty przyjechał wówczas król Filip VI z królową Letycją, a także premier Pedro Sanchez i przewodniczący rządu regionalnego (Generalitat) Walencji Carlos Mazon. Zostali oni powitani okrzykami „hijo de puta!” (skur...synu) i „fuera!” (won). W kierunku monarchy i jego otoczenia rzucano błotem oraz różnymi przedmiotami.

Złość mieszkańców Hiszpanii wynika między innymi z tego, że hiszpańskie władze pomogły poszkodowanym za późno. Aemet, hiszpańska służba meteorologiczna, od wielu dni ostrzegała bowiem o nadejściu DANA – zjawiska nazywanego niskim ciśnieniem na dużej wysokości. To układ, w którym wilgotne powietrze znad coraz bardziej rozgrzanego Morza Śródziemnego zderza się z zimnym powietrzem nadchodzącym nad Półwysep Iberyjski z północy. W ciągu kilku godzin na okolice Walencji spadło tyle wody, co zwykle w ciągu roku. I choć Aemet już we wtorek rano podniósł stan alarmowy do najwyższego poziomu, to władze Wspólnoty Walencji ostrzegły o tym mieszkańców dopiero późnym wieczorem, gdy już runęła ulewa.

Najtragiczniejsza od lat powódź w Hiszpanii

Skutki powodzi w Hiszpanii są najtragiczniejsze w Europie od 2021 roku, gdy w Niemczech zginęło co najmniej 185 osób. Jest to prawdopodobnie najgorsza powódź w kraju w jej współczesnej historii, ponieważ liczba ofiar jest wyższa niż w 1996 r., kiedy w pobliżu miasta Biescas w Pirenejach zginęło 87 ludzi. W 1957 r. dziesiątki osób zginęły w powodzi w Walencji, co doprowadziło do budowy nowego biegu rzeki Turia, aby zapobiec powodziom w centrum miasta.

Naukowcy twierdzą, że ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz częstsze z powodu zmian klimatycznych. Meteorolodzy uważają, że ocieplenie Morza Śródziemnego, które doprowadza do zwiększenia parowania, odgrywa kluczową rolę w występowaniu intensywnych opadów deszczu. - Zdarzenia tego typu, które wcześniej występowały w odstępie wielu dziesięcioleci, stają się teraz coraz częstsze, a ich niszczycielska siła jest większa - powiedział Ernesto Rodriguez Camino, członek Hiszpańskiego Stowarzyszenia Meteorologicznego.