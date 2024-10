Polityczne burze wokół huraganów w USA. Milton podniósł napięcie w kampanii prezydenckiej

Czytaj więcej Komentarze Jędrzej Bielecki: Czy huragan na Florydzie zdecyduje o wyborach w USA? Huragan Milton może poważnie pomieszać szyki w kampanii przed wyborami prezydenckimi w USA. W kulturze prostego przekazu, w jakiej przyszło nam żyć, obrazki zniszczeń mają większy wpływ na amerykańską opinię publiczną niż zwycięstwo Putina w Ukrainie.

Nawet republikanie stracili cierpliwość do swego kandydata

Niektóre z jego sfabrykowanych oskarżeń dementowali nawet republikańscy politycy Georgii i Tennessee, stanów poszkodowanych przez huragan Helena, zapewniając, że ich rejony otrzymują przewidzianą w ustawie pomoc federalną. Głos zabrała również Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego FEMA. – Mamy fundusze na pomoc poszkodowanym – zapewniała we wtorek rano administrator FEMA Deanne Criswell. Nazwała dezinformację na temat huraganu „najgorszą, jaką do tej pory widziała”, i ostrzegła, że zagraża ona bezpieczeństwu mieszkańców, bo zniechęca ich do sięgania po federalną pomoc.

Całkowity brak empatii Trumpa

– Jemu chodzi tylko o jego samego. Obawiam się, że on nie ma zdolności empatycznych na żadnym z poziomów. Nie wzrusza go cierpienie ludzi i nie rozumie, że rolą przywódcy nie jest dołowanie ludzi, ale podnoszenie ich na duchu w momentach kryzysu – mówiła Harris w programie „The View” na telewizji ABC, dementując kolejne teorie spiskowe Trumpa.

Do dyskusji włączył się również prezydent Joe Biden. – Mamy do czynienia z lekkomyślną, nieodpowiedzialną i nieustanną dezinformacją i jawnymi kłamstwami (…). Podważa to zaufanie do pracy ratowników i szkodzi tym, którzy najbardziej potrzebują pomocy – mówił Biden, a Biały Dom założył konto na platformie Reddit, na którym walczy z dezinformacją.

Huragany w życiu politycznym Ameryki

Ale oliwy do ognia politycznych batalii dolewa też gubernator Florydy Ron DeSantis, którego sprawne działania w trakcie i po huraganach, jakie uderzyły w ten stan w 2022 roku, pomogły mu w wygraniu drugiej kadencji. Ale zarówno jak w 2022 roku, tak i teraz unika współpracy z demokratami. Nie odbiera telefonów od Kamali Harris i prezydenta Bidena (z którym ostatecznie rozmawiał), twierdząc, że są politycznie motywowane.

To, jakie konsekwencje ma zachowanie polityków po katastrofach naturalnych, pokazują dwa wcześniejsze huragany. Nieudana akcja pomocowa po huraganie Katrina, który zniszczył Nowy Orlean i część wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, położyła się cieniem na drugiej kadencji George’a W. Busha. Natomiast w 2012 roku prezydent Barack Obama politycznie zyskał na współpracy z republikańskim gubernatorem New Jersey Chrisem Christiem, którego stan ucierpiał w wyniku huraganu Sandy. Do historii przeszło zdjęcie uścisku dłoni tych dwóch polityków.