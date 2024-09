- To się dzisiaj nie skończy. Ta fala na Odrze jest wprawdzie spłaszczona, w wyniku chociażby prawidłowego działania zbiornika w Raciborzu, to jednak jest dłuższa tym samym, a więc będzie dłużej angażowała koryto rzeki, wały – powiedział prezydent w najnowszym raporcie na temat sytuacji w mieście.

Jacek Sutryk do mieszkańców Wrocławia: Wrocław to dobro nadrzędne, chcemy je chronić

- Bardzo wam dziękuję za wszystko co robiliście, co robicie. Za waszą czujność, zaangażowanie, za worki z piaskiem. Wasza praca jest bezcenna, była bezcenna w 1997 roku – dodał prezydent zwracając się do mieszkańców Wrocławia.



- Dobro nadrzędne to Wrocław i nasza wspólnota, i to chcemy chronić, i to jest piękne, za to serdecznie dziękuję - mówił Sutryk, który dziękował też służbom, wojsku, kadetom szkół wojskowych oraz pracownikom służb miejskich.