Przesunięcia w unijnych funduszach

Polska na pewno będzie chciała wystąpić o elastyczność w przysługujących nam miliardach euro z unijnej polityki spójności oraz Krajowego Planu Odbudowy. To nie będzie decyzja wyłącznie von der Leyen, ale na pewno będzie mogła ona wyrazić polityczne wsparcie dla takiej inicjatywy. Chodzi o to, żeby pieniądze, które i tak Polsce przyznano, można było przesunąć na inne cele. Nie jest to pilna sprawa – mówimy o inwestycjach planowanych na kilka lat. Polska będzie miała więc czas, żeby przygotować plan dotyczący ewentualnych przesunięć finansowych. Wsparcie dla takich działań wyraził Parlament Europejski.