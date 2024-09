Mówiła również, że ze zbiornika Mysłakowice w Jeleniej Górze woda upuszczana jest w sposób kontrolowany, z kolei ze zbiornika Nysa można było ograniczyć odpływ wody do „stanu normalnego”, czyli do 400 metrów sześciennych na sekundę. Z kolei – jak poinformowała – wciąż dużo wody wpływa do zbiornika Mysłakowice. Aby nie stracił swojej pojemności retencyjnej, z początkowej wartości 40 metrów sześciennych odpływ zwiększono do 100 metrów sześciennych na sekundę. Oznacza to zrównanie wartości dopływu i odpływu. Zbiornik ten, poinformowała Kopczyńska, „jest na bieżąco monitorowany”. - Służby sprawdzają przede wszystkim, czy zapora czołowa oraz teren wokół zbiornika nie przeciekają - dodała.