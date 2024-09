Niż genueński Boris nad Polską. Strażak: Woda bardzo szybko przybiera

Niż genueński Boris nad Polską. "Woda bardzo szybko przybiera"

- Woda bardzo szybko przybiera, są olbrzymie wezbrania, przekraczające stan alarmowy, już w ponad 50 rzekach w województwie dolnośląskim i opolskim. Ta sytuacja będzie się jeszcze pogłębiała - mówił st. bryg. Kierzkowski. Przekazał, że kluczowa będzie noc oraz niedziela - dzień, w którym opady mają być liczne.

Rzecznik komendanta głównego PSP zaznaczył, że deszcz i wezbrane rzeki to niejedyny problem. - Na wschodzie kraju mamy huraganowy wiatr i trąby powietrzne, m.in. w województwie mazowieckim, ale też w lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim. Południowa i centralna część kraju jest objęta alertami pogodowymi, które naprawdę wyrządzają wiele szkód - mówił.

W związku z sytuacją strażacy w sobotę interweniowali ok. 4000 razy - podał Kierzkowski. - To nie koniec, dzień jeszcze trwa, przed nami naprawdę ciężka noc - dodał. - Apel do wszystkich mieszkańców: uzbroić się w cierpliwość, czujność i słuchać poleceń służb, sprawdzać komunikaty, bo to jest kluczowe. Jeżeli jest informacja o tym, że woda się zbliża, zalecamy ewakuację, to to jest naprawdę przemyślane - powiedział.

Rzecznik mówił w Polsat News, by ludzie opuszczający swoje domy nie bali się o swój dobytek, ponieważ będzie go pilnowała policja. - Wszystko jest zabezpieczone przez strażaków, przez policjantów, to jest wszystko pilnowane - zaznaczył.